Po devetih letih v zapor

Milansko tožilstvo za mladoletne ga je pred devetimi leti obsodilo na štiri mesece zapora zaradi serije tatvin, ki jih je zakrivil v zgodnjih letih svojega življenja, kot mladoleten fant. Ravno mladoletnost ga je bila takrat »zaščitila« pred zaporom, kljub temu, da so ga organi pregona večkrat ulovili med krajo – zlasti likerjev in žganih pijač, nočnih krem, a tudi živil. Ker pa kazniva dejanja niso zastarala, mu je pravica ob polnoletnosti, pred dobrimi devetimi leti, predstavila račun: skupek vseh tistih kraj je bila štirimesečna zaporna kazen, kateri pa se je romunski državljan dokaj uspešno izognil za celih devet let. Dokler mu niso v teh dneh poti prekrižali nabrežinski karabinjerji – danes 29-letni moški je bil na begu proti Španiji, organi pregona pa so med rutinsko kontrolo izvedeli za njegovo preteklost. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v koronejski zapor, kjer bo presedel prihodnje štiri mesece.