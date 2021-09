Po devetletnem begu bo kazen prestal v tržaškem zaporu

Karabinjerji iz Bazovice so pri Fernetičih aretirali 40-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu od leta 2012, ko ga je državno tožilstvo iz Ravenne obsodilo na štiri leta in enajst mesecev zaporne kazni.

Leta 2012 je skupaj z drugim moškim kradel na domu starejše gospe v kraju Lido delle Nazioni pri Ferrari, pri čemer sta lastnico ugrabila in prerivala. S silo sta jo prisilila, da jima je izročila denar, dragulje in mobilni telefon.

Karabinjerji iz Comacchia so po preiskavi ugotovili istovetnost moškega, pri čemer ga je izdala velika tetovaža na vratu. Prav zaradi slednje so o njem posumili tudi karabinjerji iz Bazovice, ki so moškega ustavili in aretirali. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo prestal kazen.