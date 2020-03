Kdor se je v popoldanskih urah sprehajal po Trstu in se je slučajno zazrl v nebo, je lahko zagledal prijetno pisano presenečenje. Po deževnem dnevu se je namreč na nebu izrisala velika mavrica. Marsikdo je segel po pametnem telefonu in ovekovečil očarljivi svetlobni pojav, enako so kajpak storili tudi tisti, ki so pri sebi imeli profesionalno opremo za fotografiranje. Tako je storil tudi naš fotograf Damjan Balbi.