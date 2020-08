Po dolgi karanteni se vračajo potniške ladje

Po večmesečni odsotnosti zaradi globalne pandemije novega koronavirusa se septembra v Trst vrača promet z ladjami za križarjenje. Najprej se bo ob Pomorski postaji privezala Magnifica, potniška ladja družbe Msc, ki jo v Trstu pričakujemo 3. septembra. 6. septembra pa naj bi s pomola Bersaglieri odplula Deliziosa ladjarja Costa. Slednji naj bi se odpovedal beneškemu potniškemu terminalu in se odločil, da bo potniška križarjenja po koncu stroge karantene zagnal v Trstu. In od tod potnike vsak teden peljal proti najlepšim grškim destinacijam.Ladij za križarjenje se zelo veseli novi izvršni direktor javno-zasebne družbe Trieste terminal passeggeri (Ttp) Francesco Palmiro Mariani. Izkušenega menedžerja je na to mesto pred dnevi imenoval novi upravni odbor, na čelu katerega je od 16. julija letos Gianluca Madriz. Mariani je funkcijo izvršnega direktorja prevzel v času, ki je za turistično industrijo vse prej kot rožnat. Omejitve potovanj so namreč zdesetkale turistično industrijo, ki je ena ključnih gospodarskih panog EU. Kljub temu se novih izzivov izvršni direktor potniškega terminala ne boji. V pogovoru za Primorski dnevnik je dejal, da je treba prebroditi to »nesrečno« leto in prihodnje začeti s polno paro. In seveda z veliko mero optimizma.

Gospod Mariani, čeprav ste funkcijo nastopili v težkih časih, se zdi, da boste kos vsem izzivom. V preteklosti ste bili predsednik pristaniške uprave v Bariju, generalni sekretar organizacije Assoporti, član odbora Državnih železnic (Cargo), pa tudi svetovalec različnih ministrov. Zavidanja vredne izkušnje ste si nabrali v vaši bogati karieri. Kaj boste najprej naredili v Trstu?

Najprej bi rad povedal, da je Trst čudovito mesto. Njegova vez z morjem je edinstvena in samosvoja. Pohvalil bi tudi tudi neposredno vez s pristaniško upravo, ki je zaslužna za popoln razcvet pristaniške dejavnosti. Z njo bi rad sodeloval in delal na tem, da bi na čim boljši način zagnali tudi križarski turizem.