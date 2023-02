Po dveh letih bo spet zvonilo

»Pri Svetem Ivanu so bili zvonovi krajanom v oporo v najhujšem obdobju pandemije, ko smo morali vsi ostati doma. Februarja 2021 pa smo jih morali utišati, ker so bila odrejena izredna vzdrževalna dela. Ljudje so komaj čakali na ta trenutek, da spet slišijo zvonjenje,« je včeraj pred svetoivansko cerkvijo dejal župnik Sergio Frausin na srečanju z mediji, ki ga je priredila Občina Trst. Ob njem sta stala župan Roberto Dipiazza in pristojna za infrastrukturna dela v njegovi ekipi Elisa Lodi.

Slednja je razložila, da je občina v obnovitvena dela skupno vložila 116.000 evrov, in sicer za dvoje posegov: s 86.000 evri je poskrbela za obnovo prostora, v katerem so zvonovi (delavci izbranih podjetij so zamenjali kovinsko strukturo, na katero se opirajo zvonovi, tudi ura na zvoniku pa po dolgem času spet deluje), s preostalimi 30.000 evri so v lanskem letu prenovili fasado same cerkve.

»To je bil velik problem, zdaj smo ga odpravili. Veliko vlagamo v to mestno četrt, saj se na območju nekdanje vojašnice gradijo otroške jasli, za novo telovadnico (nasproti Trga Gioberti, op. nov.) pa je bil pred časom objavljen nov razpis,« je povedal župan Dipiazza. Glede telovadnice, ki napol zgrajena že dolgo sameva ob Drevoredu Sanzio, je sicer priznal, da predstavlja birokracija veliko oviro.

Jutri bo torej praznično, saj bo opoldne - po maši v italijanskem jeziku - čas za blagoslov zvonov, ki ga bo opravil odhajajoči tržaški škof Giampaolo Crepaldi. Navzoči bodo župan, drugi politični predstavniki in krajevna skupnost, ki bo po dolgem zatišju ponovno prisluhnila donenju zvonov.