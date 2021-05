Po enajstih letih v zapor zaradi tatvin v nakupovalnih središčih

Karabinjerji iz Nabrežine so v okviru obmejnega nadzora prestregli 52-letnega hrvaškega državljana, ki je bil enajst let na begu in bi moral v Italiji prestati zaporno kazen. Izsledili so ga na avtobusu, ki je vozil v Milan.

Državno tožilstvo iz Milana ga je pred enajstimi leti obsodilo na osem mesecev zapora zaradi tatvin na območju Pavie in Cremone. Kradel je v nakupovalnih središčih, med drugim tudi krznene plašče in obleke znanih modnih znamk, pri čemer se je tudi sprl z varnostniki.

Karabinjerji so ga odvedli v tržaški zapor, kjer bo prestal kazen.