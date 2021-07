Po enajstih urah so ji odstranili tumor

Osebje urološke klinike v bolnišnici na Katinari pri Trstu je, skupaj z ekipama kardiokirurškega in splošnega kirurškega oddelka omenjene bolnišnice, s kirurškim posegom, ki je trajal več kot enajst ur, 70-letni pacientki odstranil večjo rakasto tvorbo, ki se je nahajala na levem delu ledvic. Operacija je uspela, pacientka pa je po mesecu dni že doma ter se dobro počuti in nadaljuje z rehabilitacijo.

Gospa se je pred časom zglasila na urgenci katinarske bolnišnice in potožila, da trpi bolečine na levem boku, poleg tega je opazila kri v urinu in znižanje telesne teže. Urološki in drugi specialistični pregledi so kmalu pokazali, da gre za resen primer, saj so odkrili večjo rakasto tvorbo na levem delu ledvic, ki se je razširila tudi na ledvično veno in na toraks. Sledila je hospitalizacija v urološki kliniki in stekel je postopek za pripravo kirurškega posega, pri čemer so morali zdravniki zaradi zapletenosti položaja urediti tudi zunajtelesni krvni obtok, kar so poskrbeli s pomočjo posebne naprave. Pacientko so v operacijsko sobo pripeljali ob 10.20, med posegom so premaknili jetra in tako prišli do vene, kjer je bila prisotna gmota, uredili so zunajtelesni obtok krvi ter odstranili tako ledvico kot rakasto tvorbo, zatem pa zopet poskrbeli za normalno cirkulacijo.

Po več kot enajstih urah neprekinjenega dela se je kirurški poseg zaključil ob 21.35. Pacientka je bila v prvih 48 urah po operacija na oddelku za oživljanje kardiokirurškega oddelka, postopoma pa so jo potem premestili na redni oddelek urološke klinike. Zapletov ni bilo, po več kot mesecu dni pa so pacientko odpustili iz bolnišnice in se nahaja doma, kjer nadaljuje z rehabilitacijo, ki ji bo omogočila vrnitev v normalno življenje.