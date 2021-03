Po hibridnih so zdaj na vrsti električna vozila

Pristaniška uprava je vse bolj trajnostno oz. zeleno naravnana. V tržaško pristanišče je včeraj pripeljal prvi električni avtomobil, in house družbe Porto di Trieste Servizi. Gre za svežo novost, ki se pridružuje dvema hibridnima avtomobiloma, ki sta že v lasti pristaniške uprave. Dodaten zeleni ukrep so omogočili finančni prispevki Evropske unije in Dežele FJK, ki podpirajo na primer nakup električnih vozil in nameščanje polnilnih postaj zanje, pa tudi načrtovanje dobavljanja električne energije z obrežja oz. pristana (t.i. cold ironing). V obdobju 2021- 2022 znaša delež naložb v projekte EU, ki jih na trajnostnem področju predvideva Pristaniška uprava, kar 6,7 milijona evrov.

»Zelo smo ponosni na to novo trajnostno politiko, po zaslugi katere lahko klasično pristaniško dejavnost povezujemo s storitvami, ki se izvajajo z zelenimi oz. trajnostnimi sredstvi,« je ugotavljal predsednik Pristaniške uprave Zeno D'Agostino. To je trajnostni preobrat, – tako D’Agostino – ki je povsem v skladu s pogledi novega ministra za infrastrukturo in trajnostno mobilnost Enrica Giovanninija. »V to področje smo začeli vlagati najprej s hibridnimi vozili, sedaj pa preko našega servisnega podjetja v celoti prehajamo na električno energijo. Z zadovoljstvom lahko že obvestimo, da bomo v prihodnjih mesecih po tej zeleni poti tudi nadaljevali in s pomočjo evropskih in deželnih prispevkov vsa naša tradicionalna vozila nadomestili z električnimi vozili, za katere bomo poskrbeli tudi ustrezne polnilne postaje,« je napovedal predsednik.