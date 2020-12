Po hrupni zabavi zaprli bar

Tržaški kvestor Giuseppe Petronzi je danes odredil šestdnevno zaprtje bara Green Bay Cafè v Ul. Flavia 22, kjer je policija pretekli petek naletela na prepovedano zabavo. Deset oseb se je tam družilo in veselo popivalo ob nespoštovanju predpisov proti širjenju koronavirusa.

Policijo so v petek poklicali krajani, in sicer zaradi glasne glasbe, ki se je širila iz zaprtega lokala (naj spomnimo, da gostilne in bari lahko spet obratujejo šele od nedelje). Roleta je bila napol spuščena, policisti pa so pogledali noter in ugotovili, da se v baru druži deseterica ljudi s steklenicami v rokah. Ob pogledu na policiste so udeleženci zabave najprej opozorili ostale stranke, nato pa so se razbežali in posejali steklenice po bližnji okolici. Policisti so jih v glavnem prestregli in legitimirali, dober del navzočih se je odzval jezno, nekateri so policiste ozmerjali, navaja kvestura. Prispele so še druge patrulje, ki so zagotovile mirno izvajanje postopka.