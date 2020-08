Po koronavirusu uspešni večeri pod kostanjem

»Z letošnjim poletjem pod kostanji smo izredno zadovoljni, bodisi zaradi udeležbe in odziva bodisi zaradi dejstva, da smo v tem post koronskem času kot edino kulturno društvo na Tržaškem organizirali prireditve,« je v telefonskem pogovoru razložila Dunja Sosič, predsednica Slovenskega kulturnega društva Tabor z Opčin. Letošnja že tradicionalna prireditev je bila zaradi smernic in predpisov za omejevanje okužbe nekoliko prirejena. Za razliko od prejšnjih let so se letos namreč osredotočili zgolj na predstavitve knjig in en spominski večer ob obletnici smrti režiserja Sergeja Verča. »Dva večera smo priredili na dvorišču, dva pa v dvorani zaradi grdega vremena. Nedvomno je bil zadnji večer, ko smo predstavili novo knjigo Jožeta Pirjevca Partizani, najuspešnejši.« Na dvorišču prosvetnega doma se je tisti večer zbralo kakih 150 ljudi, ki so z veliko radovednostjo prisluhnili avtorju.

