Po kriški zelenici se podi skoraj 40 mladih

Ko smo se včeraj mudili na kriškem nogometnem igrišču in s trenerjem članskega Vesninega moštva Danilom Venanzijem v senci opazovali mlade nogometaše, ki so se na igrišču razposajeno podili za žogo, je k nam pristopil trener najmlajših Mirko Parcely: »Ne boste verjeli. Otroci so na prvi dan nogometnega kampa kot nori hiteli se pripravljati, saj so komaj čakali, da se zapodijo po travnatem igrišču. Ko pa so si začeli obuvati športne copate, jih je čakalo neprijetno presenečenje: odkar so marca za tri mesece čevlje obesili na klin, so njihova stopala zrasla za nekaj centimetrov, zaradi česar jih je obutev močno tiščala. Otroci so bili zelo razočarani, še bolj razočarani pa so bili njihovi starši, ki so jim februarja kupili nove copate, ki bodo sedaj romale naravnost v omaro.«

Poletni center, ali t.i. nogometni kamp kriškega kluba Vesna, je tudi letos, v organizaciji Nataše Sedmak, virusnim razmeram navkljub doživel velik uspeh. Na kriških zelenicah se bo še danes, drugi teden zapored, za žogo podilo skoraj štirideset malih nogometašev, ki so med karanteno močno pogrešali skupno igro in ekipni duh. »Mali varovanci k nam pridejo med 8. in 9. uro. Jutranje ure, ko je bolj hladno in so otroci bolj spočiti, so namenjene zahtevnejšim treningom in tehničnim vajam,« je povedal Venanzi in dodal, da se trenerji v popoldanskih urah posvečajo bolj lahkotnim dejavnostim in družabnim igram, otroci pa lahko tudi sami odločijo, kako bodo preživljali prosti čas: nekateri počivajo, drugi streljajo v gol, tretji pa igrajo ročni nogomet.

