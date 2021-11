Po mestu z marihuano v nahrbtniku in žepih

V minulem tednu so lokalni policisti v civilu v okolici Senenega trga izvajali nadzor nad preprodajo nedovoljenih in psihoaktivnih substanc. Ustavili so 19-letnika, ki je v nahrbtniku imel 300 gramov vakuumsko zapakirane marihuane in precizno tehtnico, v žepih pa še dva odmerka »trave«.

Mladeniča so lokalni policisti odvedli do glavne postaje lokalne policije na Ul. Revoltella, kjer so opravili zakonsko predpisane postopke. Devetnajstletnika, ki ni bil v policijski kartoteki, so prepustili sodstvu; zagovarjati se bo moral zaradi preprodaje nedovoljenih substanc. Marihuano pa so zasegli.