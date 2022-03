Po množičnem pretepu vsaj trije ranjeni in en priprt

Množičen pretep, vbodne rane, vsaj en huje ranjen in en priprt. Tak je obračun ponedeljkovega nasilnega dogodka na Trgu Garibaldi, v katerem naj bi bila soudeležena večja skupina mlajših moških. Po skopih informacijah, ki nam jih je posredovala lokalna policija, naj bi šlo za tuje državljane z urejenim statusom bivanja v Italiji. Po neuradnih informacijah naj bi bili med njimi predvsem kosovski državljani, ki so v mestu zaposleni v gradbenem sektorju.

Le nekaj ur prej so nekaj sto metrov stran, v bližnji Ulici Pascoli, gostili predsednika republike Sergia Mattarello, pozno popoldne pa se je Trg Garibaldi spremenil v pravo bojno polje. Vzroki pretepa niso znani, svoje so najbrž prispevali alkoholni hlapi – na trgu je kar nekaj barov, v katerih se delavci radi zadržujejo po napornem delovnem dnevu.

V enem izmed teh se je v določenem trenutku zaiskrilo, ena izmed strank se je fizično znesla nad drugo stranko in nekaj minut kasneje se je večja množica mladih lovila po trgu: kričali so in prevrnili marsikateri stol ter mizico. Po nepotrjenih informacijah je nekdo iz žepa potegnil nož in z njim zabodel vsaj tri fante – toliko so jih namreč po prihodu lokalne policije pospremili na katinarsko urgenco. Eden je bil huje ranjen, ni pa v življenjski nevarnosti. Število poškodovanih in tudi napadalcev pa bi lahko bilo večje, saj so se pretepači ob prihodu organov pregona razšli.

Lokalna policija je potrdila, da je enega izmed moških pridržala, ni pa želela potrditi ali je še v zaporu. Na podlagi zbranih pričevanj naj bi bil on napadalec z nožem.

Tržaški prefekt Annunziato Vardè je včeraj v izjavi za deželni sedež Rai napovedal, da bo v prihodnjih dneh sklical odbor za javno varnost, medtem pa bodo na območju Trga Garibaldi okrepili prisotnost organov pregona. Mnogi tamkajšnji prebivalci jo že dlje časa zahtevajo, saj so duhovi na trgu in v okolici pogosto razgreti.