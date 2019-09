Na tržaškem avtocestnem priključku se je med Zgonikom in Nabrežino v smeri proti Benetkam ob 12.15 zgodila nesreča, v katero sta bila vpletena tovornjak in kombi. Kaže, da v nesreči ni bil nihče huje poškodovan. Zaradi posledic nesreče je nastal zastoj s kolonami, ki so dosegale tudi 6 kilometrov. Obvozov ni, so sporočili s prometne policije, ki obravnava nesrečo.

Po odpravi posledic nesreče se je promet na avtocestnem priključku normaliziral.