Po petih letih odprli študentsko menzo

Študentska menza v Ul. Valmaura je včeraj po več kot petih letih mirovanja ponovno odprla svoja vrata. Študentje in študentke tržaške univerze lahko vsekakor že od marca preko aplikacije za pametne telefone najavijo, da se bodo zglasili na kosilu in na ta način zagotovijo vse predvidene protikoronske ukrepe.

Gre za pomemben dan, ker smo lahko končno ugodili zahtevam približno 400 vpisanih, ki obiskujejo univerzitetno središče v Ul. Valmaura, je komentirala deželna odbornica za šolstvo in univerzo Alessia Rosolen. Posebno zahvalo je namenila trudu Deželne agencije za pravico do visokošolske izobrazbe (Ardiss). Odprtja sta se udeležila tudi rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda in direktor deželne službe za spodbujanje pravice do izobraževanja Pierpaolo Olla. Kosila bo pripravljalo podjetje Sodexo, menza pa bo odprta od ponedeljka do petka med 12.45 in 13.45.