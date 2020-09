Po pouku jim ne bo več treba dolgo čakati na avtobus

»Problem bo rešen, treba bo potrpeti le nekaj dni do ustrezne zamenjave urnikov, saj smo prošnjo posredovali Deželi FJK.« Spodbuden odgovor nam je ponudil odgovorni za stike z javnostmi pri prevoznem podjetju TPL FVG Michele Scozzai, ko smo ga opozorili na nič kaj prijetne težave zaradi neustreznih avtobusnih povezav, ki tarejo starše dijakov iz Bazovice, Gropade, Padrič, Trebč in Ban, ki obiskujejo nižjo srednjo šolo Srečka Kosovela na Opčinah.

Pred dnevi so slednji namreč Primorskemu dnevniku posredovali pismo v zvezi s pomanjkljivim prevozom ob zaključku šolskega dne. Med preverjanjem avtobusnih urnikov so ugotovili, da naj bi bili otroci po pouku, ki naj bi se zaključil tako kot običajno ob 14.25, primorani čakati dobrih 45 minut na prvi avtobus številka 51 (ki je zamenjal številko 39), ki naj bi jih popeljal domov. Med 13.55 in 15.10 namreč trenutno ni avtobusov, ki bi peljali proti vzhodnokraškim vasem. Zadnji na relaciji – bazovski otroci, bi bili doma šele ob 16. uri. Spremembe res niso bile premišljene, so z grenkobo sklenili pismo.

Scozzai je potrdil, da bo Dežela FJK, ki je pristojna za to, v prihodnjih dneh (največ enem tednu) poskrbela za spremembo urnika in vanj vključila potreben prevoz za dijake. Prevozno podjetje je avtobusne zimske urnike zasnovalo poleti, se pravi preden bi se šole lahko že jasno izrekle glede svojih urnikov v novem šolskem letu. »Ravno zaradi tega smo vnaprej že upoštevali, da bomo nekatere urnike primorani spreminjati, glede pač na potrebe, ki se bodo ponudile s časom.«