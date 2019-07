Po predavanju tudi opazovanje

To je majhen korak za človeka, toda velik skok za človeštvo,« se glasijo slovite besede, ki jih je pred natanko 50 leti izgovoril prvi človek, ki je stopil na Luno, ameriški astronavt Neil Armstrong. Skupaj s kolegom Aldrinom, sta 20. 7. 1969, s plovilom Eagle uspešno pristala na Luni ter tako postavila nov mejnik v zgodovini človeštva. 50-letnice tega podviga, so se v soboto spomnili tudi pri tržaškem kulturnem astrofilskem društvu. V društvenem observatoriju B. Zugna, v skavtskem hostlu na Božjem polju so priredili predavanje o misiji Apollo 11, ki je človeka popeljala na Luno in opazovanje našega satelita ter mnogih drugih nebesnih teles s posebnimi teleskopi. Govorila sta predsednik društva Fulvio Mancinelli in podpredsednik Gianni Chelleri.

Drugi del večera je bil posvečen opazovanju nekaterih nebesnih teles. Ker je bilo vreme dokaj prizanesljivo, je bilo na prosto oko moč opaziti Jupiter, ki je bil podoben zelo svetli zvezdi. S pomočjo posebnega teleskopa enega od društvenih članov, pa smo lahko opazili tudi Saturn z njegovimi obroči. Glavna atracija večera je bila seveda slavljenka Luna, ki je komaj okoli 23.30 plašno pokukala izza kontovelskega griča in prisotnim omogočila, da so pobliže občudovali kraj, ki ga je tistega večera pred 50 leti osvojil človek.