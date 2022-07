Po pretepu v neprofitnem stanovanju pristali v bolnišnici

Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, namenjenim v Romunijo, prestregli moškega, ki je bil pred petimi leti udeležen v pretepu v neprofitnem stanovanju, po katerem je več ljudi pristalo v bolnišnici. Gre za 58-letnega romunskega državljana, ki mora prestati sedem mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve hujših telesnih poškodb. Tudi sam pa še nosi znake tedanjega pretepa, saj ima na glavi več brazgotin.

Žur v neprofitnem stanovanju s predvajanjem glasbe na ves glas in ropotanjem je med počitkom močno vznejevoljil stanovalca v spodnjem stanovanju, ki se je nenadno predstavil pred vhodnimi vrati. Da bi bil bolj prepričljiv, je imel v roki palico. Vrata je podrl z brcami, nato se je vnel pretep. Nazadnje so vsi udeleženi pristali v bolnišnici, sledile so ovadbe in sodni postopki.