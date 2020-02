Po prometni nesreči udaril karabinjerja

Na Novi cesti za Opčine, na križišču z Ul. Commerciale, je okrog 16.30 prišlo do navadne prometne nesreče brez hujših posledic. Najhuje se je zgodilo šele zatem, ko je povzročitelj, Tržačan srednjih let, peš zapustil prizorišče. Voznica drugega vozila je karabinjerje opozorila, da moški beži, oni so se pognali za njim in ga dohiteli. Moški pa je takrat po neuradnih navedbah zavihtel roko v mavcu in z njo udaril karabinjerja, ki naj bi padel v goščavo in se pri tem poškodoval. Naposled je na prizorišče prispelo več patrulj karabinjerjev, ki so s skupnimi močmi ukrotili nasilneža ter ga odpeljali v lisicah.