Po romantičnem srečanju pretepel partnerico

Za romantično srečanje v božični noči sta si izbrala nekdanji opuščeni hotel Holiday Inn v Devinu, toda idila je bila kratkotrajna in se je zaključila, ko je zazvonil njen telefon. Poklical jo je moški, na katerega je bil partner očitno ljubosumen. Klic je sprožil njegovo nesluteno reakcijo. Pod vplivom alkohola je pretepel partnerico in ji pobral mobilnik iz rok. Ženska je bila še toliko pri moči, da je uspela sprožiti alarm. Na kraj so prihiteli karabinjerji iz Barkovelj, ki so par s težavo ločili in onesposobili nasilnega moškega. Na pomoč je prihItela še patrulja iz Nabrežine. Karabinjerji so poklicali reševalce, ki so žensko prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ji nudili prvo pomoč in so jo nato odpustili. Nasilnega moškega, dvajsetletnika, ki je že imel opravka s pravico, so aretirali zaradi telesnih poškodb, kraje in pijanosti.