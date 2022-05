Po sedmih letih končno v domači šoli

Bilo je tako kot bi bil prvi dan pouka. Pa saj je skoraj bil. Dolinski osnovnošolci so se po sedmih letih končno vrnili na svoj dom, v obnovljeno šolo Prežihovega Voranca. Učiteljice so jih pričakale na šolskem dvorišču in v vrsti so se učenci povzpeli do svojega razreda. »Njihovo veselje je bilo nepopisno. Navdušeni so bili in veseli, da gredo v šolo, kar se navadno ne dogaja ob koncu šolskega leta. Upamo, da nam bo uspelo organizirati tudi zaključno prireditev, da bodo starši lahko videli nove prostore,« je današnji praznični dan obnovila ravnateljica Večstopenjske šole Josipa Pangerca iz Doline Lučka Križmančič.