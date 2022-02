Po sledeh družinske tradicije

Po 92 letih bo v ponedeljek, 28. februarja, navojnice za vedno spustila slovenska pekarna Gašperi v Ulici Carducci nasproti pokrite tržnice pri Stari mitnici. Že 35 let jo upravljata Leo Žetko in žena Martina Kakeš, ki sta se odločila, da je le napočil čas za pokoj. »Pravzaprav je bil to zadnji trenutek in treba ga je bilo izkoristiti,« pove 62-letni pek, ki je z veliko ljubeznijo in strastjo nadaljeval po poti, ki jo je začrtal že njegov nono.

Pekarno Gašperšič je leta 1930 odprl Žetkov nono Anton Gašperšič, doma iz Prema, ki je v Trstu ob delovnem uspehu dočakal tudi poitalijančenje svojega priimka. »Resnici na ljubo je pekarno odprl že pet let prej, to je leta 1925, na drugi strani ceste, ko še ni bilo pokrite tržnice in so branjevke svojo zelenjavo prodajale na Goldonijevem trgu.« Nono je v Trst prišel služit, ker je imela teta pekarno v Ulici Sette fontane – tam se je izučil poklica. Pravzaprav je bila to že skoraj družinska tradicija, saj je nonotov stric, ravno tako Gašperšič, imel pekarno blizu železniške postaje, teta – poročena Vatovec, pa kot rečeno tisto v Ulici Sette fontane in eno pri Sv. Jakobu, očetov stric, Makovec po priimku, je imel pekarno v Ul. Marconi, drugi stric Ščuka pa se je po pekovski izkušnji preusmeril v gostinstvo in je vodil društveno gostilno pri Sv. Ivanu.

Nono Anton je v pekarni vztrajal do leta 1970, potem jo je nekaj časa upravljal njegov uslužbenec vse do leta 1987, ko jo je prevzel vnuk Leo. Ob strani mu je od vsega začetka stala žena, pa še nekaj starih delavcev. »Poklicu sem se približal v večji pekarni Urdih blizu Ljudskega vrta Tommasini. Po odsluženi vojaščini sem se nekaj časa posvečal drugemu, potem pa sem se dokončno odločil, da bom pek.«