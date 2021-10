Po srečanju s Patuanellijem: protestniki naj počakajo še tri dni

Minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli je ob navzočnosti tržaškega prefekta Valeria Valentija prisluhnil zahtevam nasprotnikov covidnega potrdila. Tako predstavnik vlade kot Odbor 15. oktober želita, da bi protest v nadaljnem potekal mirno in brez nasilnih izgredov. Predstavnikom Odbora 15. oktober je Patuanelli zagotovil, da bo njihove zahteve – odpravo obveze cepljenja za določene kategorije in obveznega zelenega potrdila za vse zaposlene – posredoval vladi v Rimu. Predstavniki odbora so tudi zaprosili za uradno opravičilo vlade Tržačanom in protestnikom zaradi obnašanja policistov med ponedeljkovo demonstracijo.

Na Velikem trgu se je po 11. uri zbralo več kot dva tisoč ljudi, da bi odkrili, kaj sta se zmenila Patuanelli in Odbor 15. oktober. Tu je namreč odbor sklical tiskovno konferenco. Puzzer je protestnikom obljubil, da bo vlada v torek debatirala o njihovih zahtevah. Pozval je torej protestnike, naj do takrat počakajo. Dodal je, da Odbor 15. oktober ne namerava popustiti: če vlada ne bo sprejela njihovih predlogov, bo v torek sklical demonstracijo.