Po streljanju še racija specialcev pri Sv. Vidu

Dolg tržaški dan, ki se je zjutraj začel s streljanjem v Ul. Carducci, se je zvečer zaključil še z racijo policije v vili v Ul. De Rin na območju Sv. Vida. Tam so pripadniki specialnih policijskih enot vdrli v neko hišo in našli del vpletenih v jutranje dogajanje, pa tudi kombinirano vozilo z razbitim vetrobranskim steklom, ki je bilo prav tako na prizorišču streljanja. Iz vile so z rešilcem odpeljali poškodovanega moškega, položaj ostalih kosovskih državljanov za zdaj ni jasen, gotovo pa jih bodo preiskovalci vse po vrsti zaslišali. Pred tem so v zvezi z jutranjim dogodkom pridržali tri osebe, poleg dvojice ubežnikov pri Moščenicah menda še eno osebo v mestu v popoldanskih urah.