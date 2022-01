»Po tisoč letih utišali zvonove«

Tržaško sodišče je odredilo preventivni zaseg dolinskih zvonov. Tako je sinoči sporočil dolinski župnijski upravitelj Klemen Zalar in pristavil, da ni tamkajšnja župnija tako hudega udarca doživela niti med obdobjem fašističnega režima. Zaseg je včeraj opravilo pet organov pregona.

Razlog za tako drastičen poseg naj bi po navedbi sodne dokumentacije bila ovadba šestih vaščanov iz Doline (med katerimi so tako domačini kot novo naseljeni) in peticija proti dolinskim zvonovom. Razlog naj bilo motenje počitka in dela. Podpise so zbirali v letih 2020 in 2021, po oceni Klemna Zalarja pa marsikdo ni vedel, kaj podpisuje. »Veliko župljanov se je že pred meseci z veliko zaskrbljenostjo zglasilo v župnijskem uradu in se opravičevalo, češ da niso vedeli, kaj so podpisali,« je zapisal duhovnik. Marsikdo se je prišel pozanimati, kako bi lahko svoj podpis preklical. Osem izmed podpisnikov je že pokojnih in »njihovi sorodniki so v imenu pokojnikov izrecno prosili za zvonjenje na njihovem pogrebu, rekoč, da niso vedeli, kaj so podpisali,« še piše v tiskovnem sporočilu dolinske župnije, ki je stala več kot tisoč let.

Dolinski zvonovi so tako kot drugi zvonovi v Bregu »neločljiv element slovenske kulturne dediščine in dokaz tisočletne prisotnosti na tem ozemlju,« kar dokazujejo tudi pritrkovalske skupine, ki so tu še danes aktivne ob pomembnih praznikih, ko sovaščanom naznanjajo slavje. Poleg tega pa je dolinska občina hranila celo enega najstarejših zvonov v tržaški škofiji, in sicer iz daljnega leta 1417.

Iz mogočnega zvonika župnije sv. Urha (prvo njemu posvečeno cerkev so v Dolini začeli graditi okrog leta 1000) se tako od danes ne bodo več oglašali zvonovi, da bi vaščane pozdravili ob pomembnih praznikih – na primer ob priljubljeni Majenci. Prav tako ne bodo naznanjali smrti vaščanov, pogrebov, porok, birm. Tudi bitje ur in naznanjanje poldneva je ustavljeno.

»Skoraj tisočletna tradicija zvonjenja ni prenehala niti med obema svetovnima vojnama. Morali smo dočakati leto 2022,« je zapisal Klemen Zalar, ki ocenjuje, da bi lahko podobna usoda doletela tudi druge slovenske zvonike.