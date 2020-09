V Sesljanu so sinoči na glavni cesti nastali daljši zastoji. Okrog 18. ure sta na križišču za Sesljanski zaliv trčila avtomobil in motor. Motorista, ki je obležal na cestišču, so prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.