»Po treh dneh pekla, smo priskočili na pomoč še sosedom«

Katastrofa, ki se dogaja v teh dneh in kakršne ne pomnimo, nas nagovarja, da si je treba pomagati, če se le da, da je treba biti solidarni in da je treba združiti moči proti skupnemu sovražniku – ognju, ki se že več dni hinavsko poigrava z nami, z našim življenjem, imetjem in infrastrukturo.

V boj proti njemu se je včeraj podalo tudi 28 prostovoljcev iz Medjevasi in Štivana ter drugih prijateljev, ki se je že zgodaj zjutraj odpeljalo v Komen. Tako kot kakih 270 drugih prostovoljcev-sekačev, so se namreč odzvali na poziv zavoda za slovenske gozdove, ki že od izbruha požara sodeluje pri koordinaciji intervencijskih sil na terenu in z družbo Slovenski državni gozdovi (SiDG) ureja delo številnih gozdnih delavcev in prostovoljcev. Izpred komenske osnovne šole so se po popisu odpravili na teren čistiti gozd oz. žagati vejevje in širiti protipožarne preseke. »S seboj smo prinesli motorne žage in vse, kar bi lahko prav prišlo pri sečnji,« je povedal medvejski prostovoljec Igor Tomasetig. Med 8.30 in 14. uro so bili dejavni v Zagrajcu, manjšem naselju v zaledju požara v smeri proti Brestovici, kjer so redčili gozd ob vasi, da bi dovolili lažji dostop namenskim vozilom ter hkrati ustvarili prepreko v prostoru, ki bi otežila širjenje požara in tako zavarovala premoženje.

»Tri dni smo pri nas doma doživljali pekel, kako bi lahko bili ravnodušni, ko smo spremljali, kaj se dogaja na sosednjem griču. Brez oklevanja smo se odločili, da pomagamo po svojih močeh,« je potrdil sogovornik in povedal, da je medvejsko ekipo sestavljalo veliko mladih pod 20. letom, tudi nekaj deklet je bilo zraven. »Nekateri so bili neizkušeni, vsak pa je želel pomagati in to je hvalevredno.«