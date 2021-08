Po treh letih našla svoje kolo

Policisti so ovadili zaradi preprodaje ukradenega blaga 65-letnega Tržačana. Sinoči so posredovali v neki garažni hiši, od koder jih je poklicala lastnica kolesa, ki ji je bilo ukradeno pred približno tremi leti pred nakupovalnim centrom v Kopru. Tatvino je tedaj prijavila slovenskim policistom, dva dni kasneje pa še tržaškim policistom pri Sv. Soboti. V minulih dneh je svoje ukradeno kolo opazila na spletni strani, namenjeni kupoprodaji koles. Stopila je v stik s prodajalcem, ki jo je povabil v garažno hišo, kjer je potekala prodaja koles iz druge roke. Svoje kolo je prepoznala zaradi nekaterih značilnih znakov.

Poklicala je na interventno številko 112 in kmalu so na kraj prihiteli policisti iz Milj. Po preverjanju okoliščin in pregledu dokumentov so ovadili najemnika garaže, ki je kolo odkupil od druge osebe.