Po tretji odmerek, a ne z avtobusom

Urejeno in tekoče je včeraj dopoldne deloval cepilni center v Starem pristanišču. Krajše vrste pred vrati so se pojavile le občasno, a v glavnem ni bilo večjih zamud ne zmede. Varnostna služba in prostovoljci skrbijo za red in prijazno spremljajo ljudi ob vsakem koraku, ob vhodu, prijavi, selitvi v bližnje poslopje (hidrodinamično centralo) za vbrizg odmerka in čakalno sobo. Tu sedijo večinoma občani in občanke, ki so opravili tretji odmerek cepiva proti covidu-19, nekaj pa jih je tudi takih, ki so prišli na drugi odmerek, predvsem mlajši, in na prvega.

»Po dolgem času sem se vdal in se naposled odločil, da se cepim,« je dejal 45-letni Igor, ki je pravkar odhajal na delovni razgovor. »Brez cepljenja namreč ne bom dobil dela. Trenutno sem brezposeln. Odločil pa sem se predvsem zato, ker sem naveličan pandemije, ki traja že predolgo.« Pohvalil je osebje cepilnega centra in tekel na razgovor.

Prvi odmerek je včeraj prejel tudi Michele, do pred kratkim zagrizen nasprotnik cepiva: »Odločil sem se samo zato, ker ga zdaj zahtevajo na delovnem mestu. V cepivo namreč ne zaupam in moja »izbira« sploh ni bila svobodna.«

Številnejši so sicer tisti, ki gredo na prvi odmerek. V glavnem se do centra pripeljejo z osebnim vozilom, kajti javnega prevoza več ni. Pri podjetju Trieste Trasporti smo se pozanimali, ali bodo ponovno uvedli avtobusno linijo 81.