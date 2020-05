Po Ul. Flavia vozil 161 km/h

Lokalna policija se je po nekajtedenskem zastoju zaradi pandemije s koronavirusom spet lotila merjenja hitrosti, in to dokaj uspešno, bi lahko dodali. V Ul. Flavia so namreč lokalni policisti zasačili motorista, ki je drvel nič manj kot 161 km/h. Vozniku, italijanskemu državljanu z bivališčem v tuji državi, ki je vozil motor ducati tujih registrskih tablic, so odvzeli vozniško dovoljenje in 10 točk, naložili pa so mu tudi globo 847 evrov (brez popusta). Brez vozniškega dovoljenja bo ostal šest do dvanajst mesecev.

V Ul. Carnaro so lokalni policisti ob predoru pri Čarboli v smeri proti Ul. Doda ustavili motorista, ki je vozil s hitrostjo 134 km/h. Med drugim je tudi prehiteval v predoru. Plačati bo moral skupno globo v višini 931 evrov, pobrali so mu tudi vozniško dovoljenje in mu odvzeli še 12 točk.

V Ul. Carnaro ob predoru pri Čarboli so lokalni policisti ustavili tudi 24-letnika, ki je s svojim fordom vozil 127 km/h. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in mu naložili globo 847 evrov. Lokalni policisti so v sklopu tokratnega nadzorovanja hitrosti ugotovili še 39 prekoračitev.