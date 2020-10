Po vijuganju povzročil nesrečo

V noči na nedeljo ob 2.30 je v Ul. Commerciale avtomobil smart fortwo, ki je vozil proti Opčinam, trčil v avtomobil renault scenic, ki je vozil navzdol proti Trstu. Voznik scenica je že od daleč zagledal prihajajoči smart, ki je močno vijugal. Kljub poskusu, da bi se mu izognil, je bilo čelno trčenje neizbežno. Na srečo sta bila voznika nepoškodovana, medtem ko je bila gmotna škoda velika. Na kraj so prihiteli karabinjerji iz Nabrežine, ki so voznikoma opravili alkotest, pri čemer so ugotovili, da je voznik smarta občutno pregloboko segel v kozarec. Izmerili so mu namreč kar štirikrat več alkohola, kot dovoljuje zakon. Karabinjerji so mu odvzeli vozniško dovoljenje in so ga prijavili sodstvu zaradi vožnje pod vplivom alkohola.