Policisti so ponoči na Trgu Rosmini aretirali 20-letnega moškega iz Modene, ki je pobegnil iz hišnega pripora. Poklicali so jih mimoidoči, ki so opazili moškega z železnim drogom v rokah. Ko je zagledal policiste, se je skril za zabojnike za smeti, vendar so ga izsledili. Policisti so ugotovili, da je moški pobegnil iz hišnega pripora v Modeni. Prepeljali so ga v tržaški zapor.