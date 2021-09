Pobegnil po trčenju v peško, ki je bila na pločniku

Z vzvratnim ogledalom je trčil v levo roko ženske, ki je hodila po pločniku na Judovcu in jo poškodoval. Voznik se je le za trenutek ustavil, nakar je, ne da bi izstopil iz avtomobila, pritisnil na plin in odpeljal v smeri Ul. Revoltella, poškodovani ženski pa ni nudil pomoči. Dogodku sta prisostvovala dva mimoidoča, ki sta lokalnim policistom nudila nekaj pomembnih informacij. Povedala sta jim, da je šlo za avtomobil fiat panda rdeče barve, pri čemer sta si zapomnila tudi nekaj številk registrske tablice.

Lokalni policisti so izsledili vozilo in ugotovili, da so bile na njem poškodbe, skladne z omenjeno nezgodo. Vozniku so naložili globo zaradi bega in opustitve nudenja pomoči ponesrečenki.