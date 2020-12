Počaščena, da je bila v prvi dvojici cepljenih

V pritličju katinarske bolnišnice so cepivo proti novemu koronavirusu včeraj zgodaj popoldne kot prvima vbrizgali zdravniku in farmacevtki. Slednja je Marta Čermelj iz istoimenske družinske lekarne na Opčinah, ki se je bila prijavila na cepljenje, a so ji še v torek zvečer preko SMS-a sporočili, da je začetek kampanje preložen. Naposled so jo včeraj na vrat na nos poklicali in ji sporočili, da je cepljenje naposled potrjeno. Naglo se je odpravila na Katinaro in dokaj hitro opravila.

Najprej je cepljenje odpadlo, nato pa ste se znašli kar v prvi dvojici ...

Da, prva sva bila nek zdravnik in jaz. Jaz sem se bila naročila, a so mi včeraj zvečer (v torek, op. ur.) s SMS-jem sporočili, da današnje cepljenje odpade. Danes pa so me ob 13. uri obvestili, da se bo po 14. uri na Katinari le začelo in naj se torej tam predstavim. Tekla sem in se cepila. Dopoldanska cepljenja pa so odpadla in tisti, ki bi morali to opraviti takrat, so morali spet naročiti termin.

Ste se kaj bali?

Ne, to ne. Rekla bi, da sem bila nekoliko vznemirjena, vsekakor pa vesela in počaščena.

Kaj bi sporočili osebam, ki so skeptične in se morda ne nameravajo cepiti proti covidu-19?

Da se je treba absolutno cepiti. To je pomembno. Če so cepivo po testiranju odobrili, pomeni da je varno. Vsi bi morali to narediti – za nas, ampak predvsem za vse ostale, saj gre za altruistično dejanje. Cepivo je namreč trenutno edina rešitev.