Počena cev in zaprta cesta, predvidoma do 19. ure

Danes ponoči je v ulici Martiri della Libertà počila vodna cev na križišču z Ulico Udine. Delavci podjetja AcegasApsAmga so že od noči na delu, da bi počeno cev zamenjali. V teku jutra so končali z izkopavanjem, zdaj pa morajo zamenjati približno tri metre cevi.

Približno 70 hiš je zaradi tega ostalo brez vode, ko pa bodo zaključili z delom, bo na tem območju lahko prišlo do padca pritiska, in sicer v Ulici Martiri della Libertà, trgu Casali in delu Škorklje in Ulice Romagna.

Da bi lahko izvedli intervencijo, so morali vozila, ki želijo zaviti v Ulico Commerciale preusmeriti v Ulico Udine.

Do 14. ure so zamenjali počeno cev in spet vzpostavili vodno napeljavo. Uporabnikom sicer priporočajo, naj pustijo vodo teči nekaj minut, da se prečisti. Pri Acegasu bodo do 19. ure poskrbeli za pokritje izkopa, tako da bo ponovno lahko stekel cestni promet.