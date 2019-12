Počila je umazana bomba

V Trstu je počila umazana radiološka bomba. Izurjene intervencijske ekipe pa so položaj z usklajenimi močmi dobro obvladale in preprečile katerekoli hujše posledice, je v soboto ob prisotnosti višjih predstavnikov oboroženih sil in drugih soudeleženih ustanov na prefekturi naznanil tržaški prefekt Valerio Valenti.

Naj pa ne bo preplaha: šlo je le za vajo Borea 2019, s katero so preverjali pripravljenost sil za zaščito prebivalstva v primeru radiološke nesreče.

Nevarnost je izbruhnila v četrtek ob 8.30 zjutraj v niti ne tako obrobnem Rojanu in se zaključila v petek ob uri kosila. Dodatno pa lahko ste pomirjeni še ob pojasnilu, da vaja ni potekala na terenu, temveč v treh sejnih sobah prefekture, kjer so z ramo ob rami sedeli predstavniki policije, vojske, gasilcev, luške kapitanije, karabinjerjev, civilne zaščite, Dežele Furlanije - Julijske krajine in Občine Trst. V igri so bili tudi strokovnjaki deželne agencije Arpa, ki so analizirali radioaktivne vzorce in zdravstveno osebje, ki je pomagalo pri vzpostavitvi dveh središč za dekontaminacijo zastrupljenih posameznikov. Prvega so uredili v parku Revoltella, drugega pa v Trebčah.