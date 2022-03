Okrog 10.30 je odjeknila eksplozija v stanovanju v četrtem nadstropju stavbe v Ul. Giuliani, 27 pri Sv. Jakobu. Z okna se je nato valil gost dim. Na kraju so gasilci, reševalci in policisti. Po prvih podatkih v stanovanju ni bilo nikogar. Reševalci naj bi eno osebo prepeljali v bolnišnico. Kot kaže, gre za soseda ali sosedo, ki naj bi bila v šoku. Stanovanje je uničeno, do eksplozije pa je prišlo v kuhinji, po vsej verjetnosti zaradi uhajanja plina, so dejali gasilci.