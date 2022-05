Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, ki iz Romunije pelje v Francijo, prestregli 36-letnega romunskega državljana na begu, ki mora v pripor zaradi sodelovanja pri številnih krajah v stanovanjih. Zlasti na jugu Italije naj bi jih okradel kakih sto. Pred tem je »počistil« več kokošnjakov, kjer je kradel kokoši in gosi. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.