Počitniške hiše in široka ponudba 365 dni

»Zakaj smo se odločili za investicijo v naselje Portopiccolo? Ker menimo, da je vrhunski biser v Jadranu, zgled obnove opuščenega območja, kjer se snuje zgodba odličnosti in inovacije. Ker je edinstven kraj celo na evropski ravni z izjemnimi infrastrukturami in visokokakovostnimi standardi.« Razloge za 150 milijonov evrov vredno naložbo je na današnjem srečanju z novinarji v kongresnem centru v naselju Portopiccolo v Sesljanu tako pojasnil izvršni direktor ameriškega investicijskega sklada zasebnega kapitala HIG Capital Gabriele Magotti, ki vodi milanski urad sklada – enega od 18 posejanih po svetu, ki skupno upravljajo 31 milijard evrov investicij. Njegova nepremičninska veja HIG Realty Partners je od furlanskega gradbenega podjetja Rizzani de Eccher odkupila večinski delež v družbi Rilke srl in postala na tak način večinski lastnik turističnega naselja v Sesljanskem zalivu.

POČITNIŠKE HIŠE: 365 DNI

V naselju Portopiccolo se bo moralo dogajati 365 dni na leto in ne le v poletni sezoni – to je prvi pogoj, ki ga zasleduje investitor. Za to bo treba v domeni s krajevnimi ustanovami zasnovati bogato ponudbo vabljivih dogodkov – kulturnih, umetniških ali enogastronomskih, na primer. »Kdor pride na počitnice, ne ve, kaj vsega ponuja širše območje, tako da bo treba to vrzel zapolniti,« je pojasnil Magotti. Sicer pa je glavni adut nepremičninske investicije zapolnitev danes praznih stanovanj. V naselju je v celoti 450 stanovanjskih objektov - polovica jih je prodanih, ostali so prazni. »Kakih 120 nameravamo lično opremiti in ponuditi v najem kot počitniške hiše tudi za krajša obdobja.«