Počutil se je slabo, pomagali so mu v 15 minutah

Pripadniki tržaške postaje gorske reševalne službe so danes skupaj z gasilci opravili dejansko bliskovito reševalno akcijo na Rilkejevi pešpoti. Tam so pomagali 88-letnemu avstrijskemu državljanu E.G., ki se je na pol poti med Sesljanom in Devinom sesedel na stezi. Ostali pohodniki so mu pomagali se usesti, vendar se moški potem ni mogel zopet dvigniti na noge, zato je bil nujen ukrep reševalcev, ki so E.G. dali na nosila in ponesli do rešilnega vozila službe 118. Celotna reševalna akcija, pri kateri je sodelovalo pet tehnikov, je trajala četrt ure.