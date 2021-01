Pod drobnogledom zbiranje mešanih odpadkov od vrat do vrat

Idealno bi bilo, ko bi bil volk sit in koza cela. Da je to navadno utvara, vsi vemo, poskusiti pa vseeno ne škodi. »Izboljšali bi radi storitev odvoza odpadkov, ne da bi spreminjali cene oz. bi jih celo znižali,« se je glasila pobožna želja predsednice tretje devinsko-nabrežinske svetniške komisije Chiare Puntar, ko je pozdravila gosta, direktorja podjetja Isontina Ambiente (ISA) Giuliana Spontona. Z njim so odborniki in svetniki izza ekranov analizirali stanje, preučili kritičnosti in namignili na morebitne novosti pri ravnanju z odpadki.

Izhodišče srečanja je bil po oceni zbranih preslan strošek za storitev, ki močno prizadene denarnice družin in proizvodnih dejavnosti. Storitev je kljub temu včasih pomanjkljiva, saj bi bilo treba zabojnike večkrat očistiti, dotrajane zamenjati ter poskrbeti za pogostejše praznjenje (zlasti zabojnikov za zeleni odrez) – vse to pa zahteva dodatne stroške. »Pod drobnogled bomo postavili tudi možnost odvažanja mešanih odpadkov od vrat do vrat, da bi razumeli, koliko bi občani prihranili,« je povedal odbornik za storitve Massimo Romita, medtem ko se je njegov kolega Walter Pertot, pristojen za davke, navezal na podatke o ločeno zbranih odpadkih na državnem in deželnem območju, kjer Občina Devin - Nabrežina ne blesti.

Sponton je potrdil, da velja tudi v devinsko-nabrežinski občini državno letno povprečje 500 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. »Leta 2015, ko smo nastopili službo, jih je vsak občan proizvedel celo 100 kg več – za upadom stoji ureditev ekoloških otokov in umik zabojnikov z Obalne ceste,« je ugotavljal gost. Leta 2020 je bil delež ločeno zbranih odpadkov v občini 51,6-odstoten, medtem ko je bil leto prej 50,7-odstoten.

V občini zbirajo odpadke po zabojnikih, kar je cenovno ugodnejše, saj je manj odvozov in več uporabnikov, ki lahko svoje odpadke odvržejo, ko se jim zahoče, zmanjka pa stik z uporabnikom, tako da je kakovost oz. količina odpadkov slabša.