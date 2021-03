Pod krinko izposoje motorjev usposabljali za vozniški izpit

Policisti so včeraj naložili 11.000 evrov globe tržaškemu podjetju za najem vozil zaradi nezakonite avtošolske dejavnosti. Po enomesečnem opazovanju, pogovorih s pričami in pridobitvi potrebne dokumentacije so ugotovili, da je omenjeno podjetje kandidatom za vozniški izpit ob izposoji motorjev proti plačilu nudilo tudi usposabljanje. Opravljali so brez kakršnekoli avtorizacije pravo avtošolsko dejavnost, med drugim s postavitvijo ovir in simuliranjem proge, ki bi jo morali kandidati prevoziti med vozniškim izpitom, pri čemer je šlo za kršitev prometnega zakonika. Vozniško usposabljanje namreč lahko opravljajo le avtošole, ki so zato pooblaščene ali brezplačno tudi posamezniki. Nezakoniti posel je med drugim predstavljal nelojalno konkurenco avtoriziranim avtošolam.