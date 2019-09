Okrog 7. ure zjutraj je pod naravnim predorom Obalne ceste stekla obsežna reševalna akcija. 49-letni Tržačan je namreč med hojo po strmi stezi proti Botanjeku padel z višine kakih 12 metrov, se udaril v glavo in si zlomil stegnenico. Posredovali so gasilci in gorski reševalci, navzoči so bili nabrežinski karabinjerji in seveda služba 118. Naposled je slednja poslala na strmo pobočje helikopter. Ponesrečenca, ki je bil pri zavesti, so po uspešnem reševanju odpeljali v katinarsko bolnišnico.