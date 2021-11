Pod Piščanci se je zagozdilo tovorno vozilo

Pod Piščanci, v Ul. Moreri pri hiši s hišno številko 83, se je malo pred poldnevom zagozdilo tovorno vozilo fiat ducato. Voznik se je na klancu v ostrem ovinku znašel v zagati, ker ni mogel več naprej, toda vozila ni uspel niti obrniti, pri čemer mu ni bilo v pomoč vlažno in spolzko cestišče. Na kraj so prišli lokalni policisti in gasilci, ki so mu nudili vso potrebno oporo, da se je vendarle rešil iz težav. Vozilo so nato prepeljali na zgornji oširek ob Ul. Molini. Omenjeni odsek v Ul. Moreri je bil nekaj časa zaprt za promet.