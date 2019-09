Pod Prebenegom v prometni nesreči umrl 38-letni domačin

Ponoči malo pred 1.30 se je na cesti med Dolino in Prebenegom pripetila smrtna nesreča, v kateri je izgubil življenje 38-letni domačin Devan Santi. S svojim motorjem se je peljal proti Dolini, ko je iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor nad njim in padel. Na kraj so prihiteli tržaški gasilci in reševalci službe 118. Ugotovili so, da je utrpel hude poškodbe. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kjer je kljub prizadevanjem zdravnikov njegovo življenje ugasnilo. Gasilci so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče. Na mestu so bili tudi policisti in karabinjerji.

Pokojni zapušča ženo in dva majhna otroka. Svojcem naj gre naše globoko sožalje.