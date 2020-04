Pod senčnikom z zaščitno masko?

Preživljanje vročih poletnih dni na javnih plažah in v kopališčih bo letos vse prej kot pomirjujoče in brezskrbno. Težko si namreč zamislimo spoštovanje ukrepov za omejitev širjenja okužbe z novim koronavirusom na barkovljanski obali ali pa v zgodovinskem občinskem kopališču La Lanterna, ki ga Tržačani imenujejo Pedočin, kjer je veljala milimetrska razdalja med ležalniki in brisačami, ne pa meter in pol koronavirusne socialne distance. V pričakovanju navodil državne in deželne vlade se postavlja cela vrsta vprašanj, ki jih občinske uprave delno že rešujejo.

BARKOVLJE IN PEDOČIN

»Pripravljamo se na poletno sezono kot vsako leto, a ne brez skrbi,« je povedal tržaški občinski odbornik Lorenzo Giorgi. Občina Trst je v teh dneh objavila razpis, s katerim išče dve podjetji, ki bosta skrbeli za čiščenje in reševalno službo v Barkovljah in Lanterni. Razpis je vreden 120 tisoč evrov. »Z zadrugo, ki je lani skrbela za čistočo kopališč, nismo bili zadovoljni. Občani so večkrat opozarjali na nesnago, kar nas je spravilo v veliko zadrego,« je povedal Giorgi. »Pri čiščenju bomo najbrž morali upoštevati nove predpise in s higienskega vidika zagotoviti čim varnejše kopanje. Kandidate izbiramo zato na podlagi določenih kompetenc. Lahko namignem na primer na tedensko dezinfekcijo rampe za invalidske vozičke v Pedočinu in druge specifične čistilne akcije, ki jih doslej nismo nikoli izvajali.«

Občina se je tokrat odločila, da bo izbirala storitveno zadrugo tipologije B, to je zadrugo, ki ima najmanj 30 odstotkov zaposlenih s posebnimi potrebami ali v socialni stiski. »Zaradi izrednih razmer, ki jih doživljamo, smo sklenili, da ponudimo delovno priložnost najbolj ranljivim skupinam naše družbe, saj nedvomno doživljajo težek finančni trenutek.«

Vse bo pripravljeno do 15. maja, to je datum, ko naj bi se poletna sezona uradno začela. Takrat naj bi v Pedočinu že delovala reševalna služba za varnost kopalcev in nadzor. V barkovljanskih Topolinih pa bodo varnost pri kopanju zagotovili od junija dalje, kljub temu, da gre za kopališča javnega značaja, kjer občina naj ne bi imela te naloge. Do junija bodo v Barkovljah v domeni z občino ob koncih tedna prisotni člani društev psov reševalcev iz vode.

Največja zagonetka pa bo nadzor nad kopalci, ki bodo zelo verjetno morali spoštovati še neznane koronavirusne ukrepe. Kakšna bo zaščitna oprema med sončenjem in plavanjem? Ali bo mogoče spoštovati socialno distanco? »V Lanterni se razdalja med ljudmi zlahka nadzoruje. V zaprtem kopališču je možnosti upravljanja v izrednih razmerah veliko. Lahko se na primer odločimo, da vstopi samo določeno število ljudi za omejen čas, ali uvedemo spletno rezervacijo in druge omejitve. V Topolinih in po celi barkovljanski obali pa je to nemogoče. Največ preglavic bo verjetno ustvarjala razdalja med ljudmi. Nek občan je svetoval, naj na tleh zarišemo modre črte, ki bi opozarjale na razdaljo. Lahko bi uvedli reden nadzor s stevardi, ki bi opozarjali in usmerjali kopalce, ampak to bi bilo za občino finančno nemogoče. Zaupam sicer v obiskovalce in verjamem, da se bodo ukrepov držali,« je še dodal Giorgi.

V SESLJANSKEM ZALIVU

Na poletno sezono 2020 se pripravlja tudi Občina Devin - Nabrežina, kjer predvsem v Sesljanskem zalivu že urejajo plaže, v pričakovanju novih določil. »Občinsko kopališče Castelreggio bo do začetka maja zaprto, v skladu z ukrepi. Sesljanske in druge plaže pravkar pripravljamo. Deželni predpisi že predvidevajo razdaljo najmanj treh metrov in pol med senčniki,« je povedal občinski odbornik za storitve na ozemlju Massimo Romita in spomnil, da bodo parkirišča v Sesljanskem zalivu brezplačna do konca maja.

Novim, še neznanim ukrepom se bodo morali hitro prilagoditi. Skrbi jih nadzor nad številom obiskovalcev proste plaže, omejitev gibanja odraslih in otrok, ki se radi družijo na kopnem in v vodi ter upravljanje stranskih območij, ki so namenjena kopalcem, kot so na primer stranišča in slačilnice.

MILJSKE PLAŽE

Občina Milje ima na svojem območju samo proste plaže, ki so zelo priljubljene med domačini, Tržačani in turisti. V tem času, ko še ni znano, kakšni bodo novi ukrepi, je županja Laura Marzi pošteno zaskrbljena: »Upravljanje naših plaž nas trenutno postavlja v zadrego, kajti sploh ne vemo, kako bomo lahko poskrbeli za učinkovit nadzor in omogočili spoštovanje omejitev. Kdo naj bi se s tem ukvarjal? Morda lokalna policija? Nimamo dovolj osebja, da bi nadzorovali celotno obalo, od mesta do državne meje pri Lazaretu. Pričakujemo nove ukrepe, tako kot vse italijanske občine, ki upravljajo proste plaže.«

Ali bo gneča prepečenih Tržačanov na ploščadi pri Miramaru postala le spomin? Kaj pa skupine starejših balinarjev v barkovljanskem borovem gozdiču in kvartopirke pri Topolinih? Bo v kriškem portiču možno kopanje le z masko za potapljanje na dah in rokavicami za nabiranje morskih ježkov, na Tankem rtiču pa prostor le za enega osamljenega kopalca na ležalniku? Kmalu bomo izvedeli, kako bodo poletne dneve preživljali številni ljubitelji morja in sončenja, ki so že krepko zamudili prvi toč in bodo morda prvič v svojem življenju bledi kot stena oblekli kopalke šele junija.