Pod Socerbom močno gori

Požar pod Socerbom, nedaleč od Prebenega, ki je bil v zgodnjih jutranjih urah pod nadzorom, se je malo po poldnevu spet močno razširil. Širi se proti Gabrovici, poročajo Primorske novice. Daleč naokrog je viden velik oblak gostega črnega dima. Na kraju so gasilci iz Slovenije, gasilci PGD Breg in gozdni policaji. Gasilci iz Trsta so potrdili, da gori čez mejo pod Socerbom. K širjenju ognja je po vsej verjetnosti pripomogla burja.

Pomoč pri gašenju nudita helikopterja SV in italijanski helikopter, poročajo Primorske novice.