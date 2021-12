Policisti so v okviru nadzorovanja posameznih mestnih četrti v stavbi v Ul. Pascoli v kleti pod stopniščem našli modro celofansko vrečko s sumljivo snovjo, ki je bila skrita za betonskim stebrom. Analize so pokazale, da gre za približno 100 gramov kokaina. Policisti temeljito preiskujejo dogodek in iščejo storilca, težavo pa predstavlja dejstvo, da so glavna vrata palače vseskozi odprta. O najdbi so obvestili sodno oblast.