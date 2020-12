Pod verjetnim udarom tudi Glinščica (video)

Ob upoštevanju Arsovega rdečega alarma in hidrološkega opozorila, v katerem med drugim opozarjajo, da bodo danes popoldne in v v noči na sredo posamezne reke zlasti na južnem Primorskem poplavile ter da predvsem na območju Slovenske Istre in Obale lahko poplavijo tudi v večjem obsegu, narašča zaskrbljenost tudi za reko Glinščico. Njen vodotok je že v preteklih dneh močno narasel, pričakovati pa je, da bo ob okrepitvi padavin in močnih nalivih v prihodnjih urah še bolj deroča. Glinščica je v preteklosti na širšem območju poplavljala leta 1966, ko je voda dosegla precejšen del dolinske občine.

Reka Glinščica v nedeljo, 6. decembra. Video Anastasia Puric.