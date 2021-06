Pod žimnico skrival pištolo

Policisti so včeraj aretirali 19-letnega Tržačana, ki je na domu pod žimnico skrival neprijavljeno pištolo. Na njej je bila tudi izbrisana identifikacijska koda.

Gre za starega znanca organov pregona, saj je imel mladostnik v preteklosti težave s sodstvom zaradi številnih kaznivih dejanj, med drugim zaradi povzročitve osebnih poškodb, žaljenja, groženj, tatvin, goljufij, spolnega nasilja, mamil in drugega.

Preiskava, ki jo vodi državno tožilstvo, je potekala v sklopu sodnega postopka v zvezi z nasilnimi dejanji, ki jih je storil do nekdanje mladoletne partnerice. Preiskovalci so namreč posumili, da moški razpolaga z orožjem. Sumi so bili utemeljeni, saj so policisti na njegovem domu pod žimnico našli polavtomatsko pištolo kalibra 7,65. Moškega so aretirali. Državni tožilec je zanj odredil hišni pripor.